إهدار الصحة بصحة زنين

أعمل بوظيفة كاتب فى صحة زنين، التابعة لإدارة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة والسن 51 سنة وأناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التحقيق والنظر فى شكواى هذه، حيث إننى أعانى من سوء المعاملة من بعض الزملاء والرؤساء فى العمل، حيث قاموا بإغلاق الحمام الخاص بى بدون أى سبب ودون إنذار مع العلم أننى من ذوى الاحتياجات الخاصة ومواعيد العمل من 8 صباحا حتى 5 مساء ولا يوجد أى معاملة إنسانية تجاهى، لذك أرجو مساعدتى فى إعادة فتح دورة المياه لأننى لا أستطيع الصمود طوال اليوم بدون الدخول إلى دورة المياه، علما بأن جميع العاملين بالمركز يأخذون راحة أكثر من يوم فى الأسبوع وأنا متواجد طوال الأسبوع.

رفعت زغلول حجازى

كاتب صحة زنين - بولاق الدكرور

الجيزة

تليفون: 01221700521