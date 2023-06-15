القبض على المتهمين بإدارة ستوديو بدون ترخيص في العمرانية

تمكنت مباحث المصنفات الفنية، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة ستوديو دون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم هاني عماد، رئيس مباحث العمرانية، بورود محضر من الإدارة العامة للمباحث المصنفات بالقبض على شخصين لقيامهما بإدارة أستوديو تسجيل صوتي مرئي في شارع حسن القاضي دائرة القسم دون تراخيص.

وتبين أنّ المتهمين يديران قناة فضائية رقمية دون ترخيص تبث من خارج البلاد، وقناة على منصة «يوتيوب» تحمل الاسم نفسه وضبط بحوزتهما جهاز حاسب آلي، وكاميرات ديجيتال، ولوجو قناة «العاصمة والناس»، ومايك لاسلكي، وراوتر، و10 كارنيهات لأشخاص عاملين بالقناة» وألقي القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وإحالة اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إلى النيابة العامة للتحقيق.



