حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

نفذت الوحدات المحلية بالدقهلية حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف على الأراضى الزراعية والتعديات بكافة أشكالها.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيراً إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع محافظ الدقهلية، تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وطلخا وبلقاس ودكرنس لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

وقال اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة وفك شدة خشبية لسقف دور ارضى بقرية منشأة السلام بدون ترخيص كما تم تنفيذ ازاله لسور من البلوك والمونه الاسمنتيه علي الارض الزراعيه بنطاق قرية بدواي علي مساحة 150 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ردم وإزالة 8 حفر تم حفرها بالمخالفة بغرض عمل قواعد خرسانية بجوار سور مصنع رخام وتم ردمهم فورا كما تم متابعة تنفيذ ازاله اعمال بدون ترخيص بحدود الوحده المحلية بميت الكرماء، وكذلك ازالة سور بقريه بساط تابع الوحده المحليه بطره على مساحه 150 متر مربع كما تم متابعة اعمال رفع ردم من قطعه ارض زراعية على طريق الدولي من على مساحه مساحه 300 متر مربع بنطاق الوحده المحلية بالمنيل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة التعدي علي بالبناء بالمخالفة للقانون والقواعد المنظمة بنطاق قرية المستعمره الغربيه التابعة لرئاسة المركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأشارت الدكتوره آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، إلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فورية لتعدى على الأرض الزراعية بعزبة عونو التابعة للوحدة المحلية باشمون الرمان وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.