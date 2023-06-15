تذليل عقبات وسرعة إجراءات.. استفادة ضخمة للمصريين بالخارج في مجال الاستثمار

أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، أن هتاك نماذج كثيرة من المصريين بالخارج يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم، لافتة إلى أن المصريين بالخارج لا يدخرون جهدًا فى الترويج للدولة المصرية بالخارج وخصيصًى فى مجال الاستثمار.



ونوهت وزيرة الهجرة، دعمها الكامل للمستثمرين المصريين بالخارج، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتضافر الجهود لتنفبذ مقترحاتهم على أرض الواقع، لافتة إلى أن هناك رغبة من مستثمرينا بالخارج للاستثمار في مصر خلال هذه المرحلة بالرغم مما يعانيه العالم من مشاكل اقتصادية.

أكدت وزيرة الهجرة، أننا ندعم وبقوة تواصل المصريين في الخارج بكافة المؤسسات، حيث وعدت وزيرة الهجرة بالتواصل، مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لسرعة تذليل أية إجراءات لتنفيذ مشاريع المستثمرين المصريين بالخارج، مشيرة إلى مزيد من التسهيلات والتيسيرات والمحفزات التي أُعلن عنها عقب اجتماع رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للاستثمار ، والتي من شأنها أن تحقق استفادة ضخمة لهم.



جاء ذلك أثناء استقيال السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور ناصر فؤاد نائب لورد مقاطعة شيشاير ببريطانيا‎، لمتابعة إنشاء المشروع الاستثماري الذي يقوم الدكتور ناصر فؤاد بتنفيذه وهو مشروع طبى تعليمى ضخم يقام في مصر للمرة الأولى بهذا الشكل.

هذا وتستعد وزارة الهجرة، لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر انعقاده في 31 يوليو القادم، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عدد من سجلوا من المصريين بالخارج، لحضور المؤتمر في نسخته الجديدة، 700 شخصا من بينهم ممثلين عن 65 رابطة/جالية للمصريين بالخارج، من أكثر من 50 دولة، حول العالم، حتى الآن.

حيث أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تطلعاتها بأن يصبح مؤتمر المصريين بالخارج، الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارا وطنيا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد عقدت اجتماعا تحضيريا لمناقشة أبرز محاور المؤتمر وموضوعات الجلسات وذلك في إطار الاستعدادات للنسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، جاء الاجتماع بحضور كل من: الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، واللواء محمد برغوت، مساعد الوزير للمراسم، والأستاذ عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، ومستشاري ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة.

