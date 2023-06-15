خبير اقتصادى يثمن قرار الرئيس السيسي بشأن سعر الصرف "طمأنة للمصريين"

أشاد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادى، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس عن عدم تحرير سعر الصرف فى حالة تعارضه مع الأمن القومى لمصر، مؤكدًا أنه رسالة طمأنة للمصريين.

وأضاف خضر فى تصريحات لبوابة الوفد الالكترونية، أن رسالة الرئيس جاءت للتأكيد على عدم اللجوء إلى سيناريو تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الهدف من هذه الرسائل طمأنة المواطنين بشأن استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، اضافة الى عدم اللجوء إلى الدولار وخفض الفاتورة الاستيرادية ومحاربة الشائعات التى تضر بالاقتصاد.

سيد خضر

أسعار السلع

وأكد على أن أسعار السلع ستشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة بعد حديث الرئيس عن الاسعار والدولار والأزمات التى تواجه المواطنين.

ويذكر أنه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار.

وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي: تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد.

السيسي يحسم الجدل بشأن تعويم الجنيه

سعر الصرف

وتابع الرئيس السيسي، أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

سعر الجنيه مقابل الدولار

وذكر الرئيس السيسي، أن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن يتم استيرادها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما تسبب في ارتفاع سعر اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.

إيداع الدولار في السوق

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

أموال

تثبيت أسعار الفائدة دون زيادة أخرى

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة دون زيادة أخرى عند المستويات السابقة 5- 5.25%، ليكون قرار لجنة السياسات النقدية هو أول توقف عن رفع الفائدة منذ مارس 2022.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي أمس بالتثبيت ليكون أول توقف في حملة التشديد النقدي بعد عشر ارتفاعات متتالية قفزت بتكاليف الاقتراض بمقدار 500 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى منذ شهر سبتمبر 2007.

الفيدرالى الامريكى

زيادة أسعار الفائدة في اجتماع يوليو

وكانت توقعات سابقة لأعضاء بنك الاحتياط أن يذهب الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع اليوم عند الحدود المعلنة بمايو (5٪- 5.25٪)، وذلك على أن يحتفظ البنك الفيدرالي بخيار إمكانية زيادة أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، بعد إجراء محاولة تقييم لتأثير الزيادات السابقة على السوق لديه.