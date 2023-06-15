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الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المواطن الصحفى

المتهمة عارضت فى الحكم

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقت الوفد ردًا من وزارة الداخلية بخصوص ما نشر بتاريخ «13» أبريل متضمنا رسالة للمواطن/ رامى عبده أحمد الرشيدى - مقيم بمحافظة البحيرة، تحت عنوان «حكم واجب النفاذ» ألتمس خلالها مساعدته فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحه.

وقد أفاد الرد أنه بالفحص وبمراجعة الجهات المعنية تبين أن المشكو فى حقها «الصادر ضدها الحكم» قد عارضت فى القضية المشار إليها وقضت المحكمة بقبول وإلغاء وانقضاء بالتصالح.

علما أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على ازالة أسبابها.

 

لواء

ناصر محيى الدين

مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات

الجريدة الورقية