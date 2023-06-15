التأمين الصحى يدرس ملف صيانة قوقعة الأذن

تلقت الوفد ردًا من الهيئة العامة للتأمين الصحى بخصوص ما نشر بتاريخ 17/5/2023 تحت عنوان «كابوس قطع غيار قوقعة الأذن» وبتاريخ 22/5/2023 تحت «صرخة إلي قلب رئيس الوزراء ووزير الصحة» والمتضمن شكوي عامة من عدم توفير قطع الغيار والصيانة بعد جراحات زراعة القوقعة.

وقد أفاد الرد بأن الهيئة العامة للتأمين الصحى تقوم بتقديم خدمة زراعة القوقعة للأطفال المصابين بالصم حيث قامت الهيئة بتحمل التكلفة الكلية والتي تصل إلي 130 ألف جنيه للطفل الواحد وتمت زراعة ما يزيد علي «12 ألف حالة».

ويتم تقديم جلسات التأهيل والتخاطب والتي تصل إلي عدد 12 جلسة شهريا للطفل الواحد.

تم استحداث خدمة اعادة زرع القوقعة للمرة الثانية حرصًا علي مصلحة الأطفال في حالة استفادتهم من إعادة الزرع وتم بالفعل اعادة الزرع لعدد «120 طفلا» طبقا لموافقة اللجنة العليا لمضاعفات القوقعة.

وقد تم استحداث خدمة توفير الجهاز الخارجى للقوقعة في حالة فقده أو سرقته حيث وافقت اللجنة علي عدد «215 حالة».

كما تم بالفعل بحث وتقييم الطلبات المقدمة لتحديث الجهاز الخارجى وعددها «651 حالة».

تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى نسبة 50٪ من قيمة الجهاز الخارجى تخفيفًا علي المرضى.

وتتحمل الشركة الموردة الصيانة لمدة ثلاث سنوات علي قطع الغيار مع العلم أنه بعد زراعة القوقعة مباشرة يتم تسليم أهالي الطفل حقيبة تحتوي علي عدد 2 بطارية وعدد من الكابلات وشاحن ومعالج للصوت ومجفف وريموت تكفي لمدة ثلاث سنوات.

وتلخيصًا لما سبق واتفاقا مع كلمات سيادتكم بأن جهد الهيئة كبير في هذا المجال تتكفل الهيئة مبالغ باهظة في برنامج زراعة القوقعة وحرصا من الهيئة علي تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المرضى وذويهم تقوم الهيئة بدراسة ملف الصيانة وقطع الغيار والتحديث لازالة هذا العبء من على أهالى المرضى.

مدير

الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام

محمد فتحى شكر

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للتأمين الصحى

د. محمد السيد ضاحى