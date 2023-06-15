إليسا ومسار إجباري سويًا في الإسكندرية.. غدًا

في ليلة يلتقي فيها نوعان مختلفان من الموسيقى، مع الفنانة إليسا والفريق الغنائي الشهير مسار إجباري، وذلك في مدينة الإسكندرية ضمن موسم الحفلات الصيفية المقامة هناك.

إليسا ومسار إجباري على مسرح واحد بالإسكندرية

يعتبر اللقاء الفني بين إليسا ومسار إجباري الأول من نوعه خاصةً أنهما يمتلكان أشكالا مختلفة من الموسيقى، مما يضفي على الحفل نكهة منوعة بين أغاني الرومانسية الكلاسيكية والموسيقى المستقلة التي يعبر عنها فريق مسار إجباري والموضوعات الاجتماعية الشائعة التي يتغنى بها.

حفل إليسا ومسار إجباري

أغنية فريق مسار إجباري ودياب “حبة طبطبة”

ومن جانب آخر طرح مسار إجباري حديثًا ديو غنائي مع الفنان دياب بعنوان “حبة طبطبة”، والذي سجل أكثر من 22 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها "بشكر أغاني من زمان ماسكة ف وداني ليها فضل كبير عليا بشكر دكك وكلاب سكك جريت معايا مش عليا بشكر بشر مفيهومش شر مشوفتهومش بشكر عشان عشمان أشوفهم منساهمش شكرا لحبة طبطبة ولكل دمعة قريبة ولكل مرة وقعت قولت إزاي مقومش بشكر لساني شكر واجب دا اللي مش عاجب وعاجب دا اللي طول الوقت ساكت قاللي وقت اللوم ملومش بشكر دماغي عشان تملي مضحكاني لما كان مضحوك عليا بشكر اماكن سيبتها ورجعت تاني وبرضه فضلت هي هي بشكر كمان كل اللي عدى معيشتهوش بشكر كلام اتقالي ولا صدقتهوش شكرا لسنين عدت اوام من غير ما ترمي عليك سلام ولحبة فاضلين م القدام ومكملين زودلي كل اللي ابتدى وسابوك في سكة منفدة ونفوس بشر متقلدة معاشوش يومين"

أغنية مسار إجباري بقيت غريب

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ مسار إجباري من خلال “بقيت غريب”، التي تخطت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها" انا بسألك جاوبيني بصراحه هل يعني و انتي بعيده مرتاحه طب فيه مساحه تسألي واحشاك طب فيه مساحه تخلقي مساحه الورد لونه رمادي في غيابك و الوضع متلعبك و متشابك انا مش بقولك ترجعي لكن انا بطلب منك تراجعي اسبابك هو الفراق ده حباله واصله لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين و في كل عين بقابلها في الشارع احنا افترقنا و لا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفه اكتر حاجه محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت اميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك ايه يوم ما مشيت و عنيا في المرايات بتقتلني ازاي قدرت اقول انا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي و وحدي ناقص روح بصرخ و لكن مفيش اثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن حتيجي حتلاقيه مفتوح بقيت غريب".