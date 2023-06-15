قنا.. 15 عامًا والخضيرات محرومة من الصرف

يعانى أهالى قرية الخضيرات التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، من عدم توصيل الصرف الصحى للقرية التى تتعرض منازلها لكارثة الانهيار، حيث تعوم المنازل على برك و مستنقعات من مياه الصرف الصحى، وهو ما يضطر الأهالى إلى اللجوء لاصحاب سيارات الكسح الخاصة لسحب مياه المجارى، متكبدين مبالغ مالية كبيرة تتراوح ما بين 150 و 200 جنيه نظير كسح مياه المجارى فى النقلة الواحدة، التى تتكرر عدة مرات خلال الشهر الواحد، فضلا عن لجوء البعض الاخر من مواطنى القرية إلى دق إيسون خط ارتوزاى فى. عمق الأرض مزود بموتور لضخ مياه المجارى فى باطن الأرض فى الشوارع وأسفل المنازل، ومع مرور الوقت تشبعت الأراضى بمياه المجارى التى يتضرر من تسريبها العديد من منازل القرية التى باتت عرضة للانهيار.

أكد محمد فتحى المروانى أحد شباب القرية، أن مشروع الصرف الصحى بدأ توصيله لقرية الخضيرات منذ ما يزيد علي 15 عاما، وبالفعل تم الحفر للتوصيل بشوارع القرية، وتم وضع المواسير المخصصة للمشروع فى غالبية الشوارع الرئيسية والفرعية، وفجأة وقبل إتمام المشروع تم التوقف دون معرفة الأسباب لعدم إتمام المشروع، وهو ما دفع عددا من نواب البرلمان بالحديث فى هذا الأمر ولكن دون جدوى.

وأضاف «المروانى» أنه ومنذ أكثر من عام، فوجئنا بالحديث عن إتمام مشروع الصرف الصحى بالقرية، وكان الخلاف هذه المرة على موقع محطة الصرف للمشروع المتعثر منذ نحو 15 عاما، ما بين وزارة الرى والمحليات، رغم توصيل الصرف الصحى والغاز الطبيعى للقرى الملاصقة، وحرمان قريتنا من هذا المشروع الذى يمثل لنا حياة أو موتا.

وأوضح أحمد فريج من مواطنى القرية، أن الأهالى بقرية الخضيرات، يأملون فى إعادة النظر والعمل على إدراج مشروع الصرف الصحى للقرية فى القريب العاجل ضمن خطة الدولة، رحمة بالأهالى وحرصا على منازلهم المعرض الكثير منها للانهيار.

وطالب سيد على من أهالى القرية، بتوصيل خطوط الغاز الطبيعى لمنازل الخضيرات، وذلك مع إتمام مشروع الصرف الصحى المتعطل منذ سنوات، مضيفاً ان قرية الخضيرات تعتبر قرية ملاصقة لمدينة نجع حمادى من الجهة الشمالية لها وهو ما يسهل من عملية مد خطوط الصرف الصحى والغاز الطبيعى للقرية من مدينة نجع حمادى التى لا تبعد عنها كثيراً، ذاكرا أن المواطنين فى حالة غضب من تأخر توصيل خطوط الغاز والصرف الصحى إلى الآن.

وتحدث ياسر عبدالراضى عن مشكلة خطوط «الديكوفيل» المخصصة لنقل محصول قصب إلى مصانع سكر نجع حمادى شمالى محافظة قنا، والمارة بقرية الخضيرات، والتى تمثل خطرًا داهمًا على الأهالى والأطفال بالقرية، وذلك نظرا لوقوع خط سيرها وسط الكتلة السكانية، خاصة مع تكرار خروج عربات قطار «الديكوفيل» عن القضبان المتهالكة، أثناء مرحلة التشغيل بسبب قلة أعمال الصيانة الفعلية لها، ما يترتب على ذلك وقوع الحوادث.

وأوضح محمد محمود أحد أهالى القرية، أن الأهالى تقدموا بشكاوى عديدة بشأن مرور قطار «الديكوفيل» بوسط الكتلة السكانية منذ العام الماضى، وذلك عقب حدوث واقعة مصرع الطفل يوسف أسامة عبدالرازق البالغ من العمر 10 أعوام بالقرية، والذى انقلبت عليه عربة قطار كاملة محملة بمحصول القصب أمام بيته بسبب تهالك القضبان المار عليها قطار «الديكوفيل».

وناشد أهالى قرية الخضيرات، اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ومدير مصانع سكر نجع حمادى، بالتدخل السريع لتغيير مسار خط «الديكوفيل» من داخل الكتلة السكنية بقرية الخضيرات، إلى خارجها من خلال تحويل خط سير قطارات «الديكوفيل» المخصصة لنقل محصول قصب السكر، إلى ناحية الأربعين حفاظًا على أرواح أهالى وأطفال القرية.