إحالة 152 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 152 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن تمى الأمديد ونبروه ومنية النصر والمنصورة وطلخا، وميت غمر وشربين على مدار يومين وخلال اليوم الأول تم ضبط 74 مخالفة تموينية وفي اليوم الثاني تم تحرير 78 مخالفة تموينية وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات بعدد 38 بطاقة ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات.

ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (49 شيكارة) ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر تجميع خبز بعدد 1320 ومحاضر تجميع سلع تموينية ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر تقليد علامة تجارية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على 22 كرتونة سجائر و678 زجاجة برفانات وتم إعدام 1000 كمامة طبية غير مطابقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.