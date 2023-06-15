إصابة شخص في تصادم سيارتين على دائري الوراق

أصيب شخص إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري بالوراق، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وإزالة آثار الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري في الوراق، توجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة شخصا، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام.

وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وقدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.





وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.



2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.



3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.



4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.





5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت

المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.



