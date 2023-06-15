عاجل
الذهب يواصل النزيف رغم تثبيت الفائدة وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان "مكتبة مصر العامة" بقنا
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط 34 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 379 حكمًا قضائيًا في أسيوط

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية.

وأسفرت جهود الحملة  عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:ضبط 34 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 14 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش- طبنجة – 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 29 متهم " لعدد 14 منهم معلومات جنائية").كما تم ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، كما تمك تنفيذ 379 حكمًا قضائيًا متنوعًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.


 

 

 

مواد متعلقة

الحوار الوطني.. رئيس الأمانة الفنية: الرئيس السيسي أكد كامل دعمه لكل فكر وطني قابل للتطبيق

موعد وتفاصيل عرض فيلم بيت الروبي

رفع 2300 طن قمامة ومخلفات صلبة بشوارع وميادين المنصورة

أسعار الأسمك اليوم الخميس بسوق العبور.. البلطي يتراجع

الذهب يسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر

الجونة ولافيينا يخوضان جولة حسم تذكرة الصعود للدوري الممتاز
الجريدة الورقية