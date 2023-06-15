ضبط 34 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 379 حكمًا قضائيًا في أسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:ضبط 34 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 14 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش- طبنجة – 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 29 متهم " لعدد 14 منهم معلومات جنائية").كما تم ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، كما تمك تنفيذ 379 حكمًا قضائيًا متنوعًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



