تكليف سكرتير جديد لمجلس مدينة الزقازيق ونائبين لمركزي ههيا والقرين

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارا بتكليف أيمن أحمد عبداللطيف صالح، من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالدرجة الأولى التخصصية الزراعة؛ من العمل بوظيفته الحالية رئيس الوحدة المحلية القروية بشنبارة الميمونة، للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير مجلس مدينة متميز بمركز ومدينة الزقازيق.

كما قرر المحافظ إعاده توزيع العمل بين كلٍ من: أسامة عبدالرافع السيد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية القروية بشيبة النكاريه، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالنخاس.

والسيد فوزي السيد مصطفى رئيس الوحدة المحلية القروية بالنخاس، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بشيبة النكارية.

ومحمود أحمد محمد عبده سكرتير الوحده المحلية القروية بشنبارة الميمونة، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بشنبارة الميمونة.

تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي

وأوضح محافظ الشرقية، إنه استمرارا لسياسية الإصلاح الإداري التي تنتهجها المحافظة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي، تم صدور قراراً بتكليف كلٍ من: محمود محمد خليفة نائب رئيس مدينة القرين للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة ههيا، وأحمد محمود أحمد طنطاوي نائب المدير التنفيذي للإدارة العامة للمواقف بالمحافظة للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مدينة القرين.

وأضاف المحافظ أن القرارات جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام، مؤكداً الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى كل مايخالف ذلك.