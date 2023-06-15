إزالة 45 حالة تعدٍ ضمن حملات الموجة الـ21 بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 45 حالة تعدٍ على مساحة 5 آلاف و474 متر مباني، و19 فدانا و8 قيراط بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت إزالة 29 حالة تعد على مساحة 5 آلاف و474 متر مباني، و16 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 19 فدانا و8 قيراط، بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات

أكد المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.