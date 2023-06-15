ضبط 288 قضية و 186 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية خلال حملة أمنية فى 24 ساعة، من ضبط (288) قضية مخدرات ، (186) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83744) حكم قضائى متنوع.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ومن ضمن نتائج حملاتها ضبط 156 متهمًا وبحوزتهم 18 بندقية آلية، بندقية رصاص، 30 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 129 فرد خرطوش محلى الصنع، 150 طلقة مختلفة الأعيرة، 204

قطعة سلاح أبيض، 20 خزينة متنوعة، تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.