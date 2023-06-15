إزالة 55 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة 55 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بمركز الفتح، ضمن المرحلة الثانية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة من الموجة 21 التي بدأت في 29 أبريل الماضي وتنتهي في 14 يوليو 2023 على 3 مراحل مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

إزالة 55 حالة تعدٍ على أراضي زراعية ملكية خاصة بمركز الفتح

وأوضح المحافظ أسيوط إنه تم إزالة 55 حالة تعدٍ على أراضي زراعية ملكية خاصة بمركز الفتح خلال يوم واحد على مساحة 8225 م2 مباني ، لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة عبد الرؤوف النمر رئس مركز ومدينة الفتح ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية التي بدأت في 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو الجاري على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.