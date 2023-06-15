القبض على شخص يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

القى قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، القبض على (حداد "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدائرة المركز وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على 17 قطعة سلاح نارى عبارة عن " 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد 11 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة "- مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى تصنيع الأسلحة النارية - كمية من مخدرى "الحشيش - الشابو" - مبلغ مالى - ميزان حساس).

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه والمضبوطات حيازته بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.