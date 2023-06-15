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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2023 - 2024

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية عن جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023 – 2024 والذي من المقرر أن ينطلق يوم 11 من شهر أغسطس المقبل.

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وشهدت الجولة الأولى إقامة عدد من المواجهات القوية أبرزها صدام ناري بين ليفربول وتشيلسي كما سيلتقي مانشستر سيتي مع بيرنلي في افتتاج الجولة واليكم جدول المباريات بالتفصيل.

يوم الجمعة 11 أغسيطس ..                               

مانشستر سيتي ضد بيرنلي

يوم السبت 12 أغسطس ..

أرسنال ضد نوتنجهام فورست

وست هام ضد بورنموث

لوتون ضد برايتون

فولهام ضد إيفرتون

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد

أستون فيلا ضد نيوكاسل

يوم الأحد 13 أغسطس ..

توتنهام ضد برينتفورد

ليفربول ضد تشيلسي

وولفرهابتون ضد مانشستر يونايتد

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الجريدة الورقية