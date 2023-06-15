شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 197 ألف طن قمح 

صرح المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، بأن تسلم محصول القمح المحلي خلال موسم عام 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

متابعة من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة

وأضاف المتحدث الرسمي لمديرية التموين أن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة التسلم اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة وكيل وزارة التموين عماد عبدالغني حبيب، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات.

وشدد على تنفيذ قرارات وزيرالتموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.