غرق عشرات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

لقى ما لا يقل عن 78 شخصًا حتفهم إثر غرق قارب كان على متنه مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل اليونان، فيما نشرت مواقع عالمية الصور الأولى للقارب.

وأفادت وسائل الإعلام اليونانية أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية في المنطقة، وسط تحذيرات من ارتفاع حصيلة ضحايا هذا القارب الذي كان يحمل أكثر من 700 مهاجر.

وأفادت وسائل إعلام يونانية، أمس الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا القارب الذي غرق قبالة سواحل شبه جزيرة مورا إلى 78 ضحية من المهاجرين غير الشرعيين وبينهم سوريون وأعضاء من فرق البحث والإنقاذ التي انطلقت فجر اليوم للبحث عن الناجين.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، أنه فى المقابل تم إنقاذ اكثر من 100 مهاجر من البحر، خلال عملية الإغاثة التي نفذتها السلطات اليونانية في حين أن حادث الغرق وقع في المياه الدولية على بعد 47 ميلا بحريا من بيلوس في البحر الأيوني.

الصور الأولى للقارب الغارق

وقال خفر السواحل اليوناني في بيان إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، كان يتم نقلهم بالقوارب إلى ميناء "كالاماتا" في جنوب "بيلوبونيز"..مضيفا أنه تم نقل أربعة أشخاص آخرين بمروحية إلى كالاماتا حيث كان من المقرر نقلهم إلى المستشفى على الفور.

وأكد البيان أنه لم يكن أي شخص على متن القارب يرتدي سترة النجاة لحظة غرق القارب.

وصرحت مصادر سورية لموقع تليفزيون سوريا بأن من بين الضحايا حاملين الجنسية السورية من جنوب سوريا وإن القارب انطلق من مدينة طبرق الليبية باتجاه إيطاليا.

وحذّرت منصة "هاتف الإنذار" التي تتلقى نداءات الاستغاثة من المهاجرين في البر والبحر، من ارتفاع حصيلة ضحايا هذا القارب الذي تلقت منه نداء استغاثة وقال لهم المهاجرين إن القارب كان يحمل أكثر من 700 مهاجر.

وتشارك في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة.

حالة حداد في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية عن ثلاثة أيام من الحداد الوطني في البلاد، بعد مأساة الهجرة الهائلة التي وقعت أمس في البحر الأيوني قبالة البيلوبونيز، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 79 شخصاً.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني المؤقت أيوانيس سارماس، في بيان اليوم الخميس، إنه “بينما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، مما أثار مخاوف من أن العدد الحقيقي للضحايا أعلى من ذلك الحالي بكثير”، إذ “يُعتقد أن حوالي 750 شخصاً كانوا يسافرون على متن السفينة”، لذا “فالبحث عن الناجين مستمر”.

وتقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو إفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.

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