تامر حسني يلتقي جمهوره في تونس.. الليلة

يستعد المطرب تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في تونس اليوم، الخميس، ضمن فاعليات حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، على مسرح قرطاج الأثري.

ومن المقرر أن يقدم “حسني”، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

آخر أعمال تامر حسني

يشار إلى أن يستعد المطرب تامر حسني، لطرح فيلمه الجديد تاج، في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2023.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.