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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الموافقة على تجنس 59 مواطنًا بجنسيات أجنبية.. تفاصيل

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أصدر وزير الداخلية 3 قرارات خاصة  بالإذن لـ 59 شخصًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، مع عدم احتفاظ 17 منهم بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار رقم 968 لسنة 2023، الذى نشر فى الجريدة الرسمية، الإذن لـ17 موطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

فيما تضمن القرار رقم 969 لسنة 2023 تضمن الإذن لـ21 موطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وشمل القرار رقم 976 لسنة 2023 تضمن الإذن لـ21 موطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، حيث تنص المادة 10 من القانون على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

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