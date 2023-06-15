عاجل
الذهب يسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

كامل الوزير: "السخنة - الإسكندرية”" أهم ممر لوجستي تنفذه وزارة النقل حاليًا

وزير النقل الفريق
وزير النقل الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ ممر “السخنة - الإسكندرية” اللوجستي، من أهم الممرات اللوجستية التي تعمل عليها الوزارة، ويبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر حتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط، ويربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، مرورًا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان والمربوط بهذا المحور، وخط سكك حديد من منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد “القاهرة - السويس”، واصلًا إلى ميناء السخنة.

هناك خطًا آخر من بلبيس ليصل مع شبكة السكك الحديد إلى ميناء بورسعيد

وأضاف الوزير، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعدده الأغراض في ميناء الإسكندرية، والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أنّ هناك خطًا آخر من بلبيس ليصل مع شبكة السكك الحديد إلى ميناء بورسعيد، مشيرا إلى أنّ ميناء السخنة يُنفّذ فيه حاليًا 18 كيلومترًا أرصفة: قائلًا: “قبل كده كانت لدينا 5 كيلومترات أرصفة، والآن عمق الأرصفة يصل إلى 20 مترًا بدلا من 12 مترا في السابق، وخلقنا ساحات للتداول خلف الأرصفة”.

هناك خط سكك حديدية ديزل

وتابع: “بالنسبة للسكك الحديدية فكان هناك خط سكك حديدية ديزل، أمّا الآن ندخل ميناء السخنة 17 كيلومترًا بسكك حديد كهربائية، وننشئ طرقًا خرسانية لتتحمل الحمولات الثقيلة بواقع 17 كيلومترًا”.

مواد متعلقة

النائب أيمن محسب يُحذر من انتشار أجهزة كهربائية "فرز تاني" بالسوق المصري

فحص 7 ملايين مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي 

أبرزهم محرز و كانتي.. 5 نجوم عالميين على أبواب الدوري السعودي

وزير النقل: 13 شركة مصرية نفذت أعمال تطوير ميناء الإسكندرية

السيناريوهات المتوقعة حول أسعار الفائدة

ضبط شخص تخلص من زوجته في الأزبكية
الجريدة الورقية