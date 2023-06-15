السيناريوهات المتوقعة حول أسعار الفائدة

توقع الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة من قبل اجتماع البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل ولاسيما بعد تثبيت الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة الشهر الماضي عند مستوى 5.25%، وذلك بعد السيطرة على معدلات التضخم والتي انخفضت 4 % مقابل 4.9% في مايو الماضي، لأول مرة منذ 14 عامًا.

تثبيت أسعار الفائدة

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة رغم عودة معدل التضخم للارتفاع ، وستكون هذه المرة هي الثانية لتثبيت الفائدة في مايو الماضي، مع تباطؤ التضخم خلال أبريل الماضي، لكن التضخم عاد للارتفاع مرة ثانية مع ظهور تأثير ارتفاع أسعار الوقود في مصر، الا أن البنك سيحرص علي التثبيت للحفاظ علي سعر صرف الجنيه.

لجنة السياسة النقدية

وأفاد الخبيرالاقتصادي، أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في مايو الماضي على الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75

الفيدرالي الامريكي

وبالامس، قرر الفيدرالى الأمريكى تثبيت سعر الفائدة، ليوقف عمليات الزيادة المستمرة منذ عدة أشهر، ليتوافق مع توقعات الأسواق، مضيفًا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وسنواصل العمل على إعادتها إلى مستوياتها.