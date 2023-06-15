العثور على طفلة حديثة الولادة بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية بمساعدة الأهالي بمركز بلبيس، صباح اليوم، على طفلة رضيعة حديثة الولادة مُلقاة بقطعة أرض بناحية قرية العدلية.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بقطعة أرض بنطاق قرية العدلية التابعة لمركز شرطة بلبيس.

العثور على طفلة حديثة الولادة مجهولة الهوية

وبالفحص، تبين العثور على طفلة حديثة الولادة، مجهولة الهوية، ملفوفة بقطعة قماش وترتدي حفاضة بالمكان المُشار إليه، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى بلبيس المركزي للكشف عليها، وتقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لها

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لتحديد هوية الطفلة المعثور عليها، وتحديد هوية من القاها في هذا المكان ومدى علاقته بها.