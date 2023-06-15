محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء للنائب سليمان عطيوي في وفاة والده

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بزيارة لمدينة دهب وقدم واجب العزاء والمواساة للنائب سليمان عطيوي عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عن جنوب سيناء، في وفاة والده الشيخ عطيوي محمد الذي وافته المنية اول أمس .

وذلك في السرادق المقام بمدينة دهب بحضورعددا من القيادات التنفيذية والامنية ومشايخ وعواقل دهب، وممثلي القبائل البدوية بالمملكة الاردنية الهاشمية.

ثم توجه محافظ جنوب سيناء ومرافقيه للمقابر بالمدينة وقرأ الفاتحة للفقيد داعيا الله ان يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.

ثم قرأ المحافظ الفاتحة لجميع الموتى بالمقابر وجميع موتي المسلمين داعيا الله ان يتغمدهم برحمته .

من جانبه قدم النائب سليمان عطيوي الشكر والامتنان لمحافظ جنوب سيناء لقيامه بالزيارة وأداء واجب العزاء، كلفته ابويه انسانية باعتباره الأب والقائد، كما شكر المحافظ علي دوام تأديته تلك الواجبات في جميع المناسبات لأهالي المحافظة.