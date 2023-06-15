محافظ جنوب سيناء يشهد عرض تفصيلي لمبنى الرصد الأمني

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بزيارة لمبنى الرصد الأمني اليوم، وقام المهندس أحمد إبراهيم عبد الهادي ممثل الشركة العربية للبصريات القائمة بالتنفيذ بتقديم عرضا مفصلا لوظيفة ومهام مبنى الرصد الأمني استعدادًا لافتتاحه.

يشار إلى أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.