مصر ترتقي لـ أمم إفريقيا 2023.. ثامن المتأهلين للمرة 26 في تاريخها

حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.

تقدم منتخب غينيا عن طريق شيروه جيوراسي، وسجل محمود حسن "تريزيجيه" ومصطفى محمد ثنائية منتخب مصر.

وأقيمت المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.

واحتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس الأمم الأفريقية 2023، التي ستقام في كوت ديفوار، بعد الفوز على غينيا اليوم بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات، وذلك قبل جولة على انتهاء التصفيات بمواجهة إثيوبيا في سبتمبر المقبل.





مصر تتأهل جدول ترتيب المجموعة الرابعة

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا، برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد غينيا عند النقطة 9 بالمركز الثاني.

وانضم منتخب مصر لقائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 المقامة بـ كوت ديفوار، رفقة كل من: تونس، المغرب، الجزائر، السنغال، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار.

منتخب مصر يصعد للمرة 26 في تاريخه

وصعد منتخب مصر للمرة 26 في تاريخه كأكثر المنتخبات تأهلا في كأس الأمم الإفريقية.

وارتفع رصيد منتخب مصر، الذي حقق انتصاره الرابع في المجموعة والثالث على التوالي، إلى 12 نقطة، ليتربع على القمة منفردا ويصعد رسميا للمرة الـ26 لنهائيات البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب.

في المقابل، توقف رصيد منتخب غينيا، الذي تلقى خسارته الثانية في المجموعة، مقابل 3 انتصارات، عند 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بالجولة ذاتها بين منتخب إثيوبيا وضيفه منتخب مالاوي يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل منتخبا إثيوبيا ومالاوي المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 3 نقاط لكل منهما.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالي لمنتخب مصر على نظيره الغيني، بعدما سبق لمنتخب الفراعنة الفوز 1 / صفر على المنتخب الملقب بالأفيال الوطنية في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة في يونيو من العام الماضي.

ميدو يرد على سوء اداء المنتخب

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، على فوز منتخب مصر أمام غينيا بهدفين مقابل هدف في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمنتادا على قناة المحور، أن روي فيتوريا مدرب جيد ونجح في خطف المباراة رغم الظروف الصعبة، موضحًا: "لو الظروف مختلفة عن هذه الظروف، كنت هقول أن المنتخب مستواه سيئ ولكن هناك ظروف صعبة".