وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل لأمم أفريقيا للمرة ٢٦ في تاريخه

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلي المنتخب الأول والجهاز الفني، بالتأهل رسميًا إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وذلك بعد الفوز الذي حققه منتخب غينيا في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا.

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وقال الدكتور أشرف صبحي: " فوز هام للغاية وبشكل معنوي للكرة المصرية والمنظومة بالكامل من أجل التربع مجددًا علي عرش القارة الإفريقية، واستعادة الريادة الرياضية المصرية في المحافل القارية والدولية".



كما أوضح الوزير إلي الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتباره الرياضة أمن قومي.



وبذلك الفوز ضمن منتخب مصر البقاء في صدارة المجموعة الخامسة بعدما أصبح رصيد الفراعنة 12 نقطة؛ ليخطف الفراعنة بذلك أول البطاقات المؤهلة عن المجموعة إلى بطولة أمم إفريقيا في نسختها التي تقام أوائل العام المقبل في كوت ديفوار.



وهذه هي المرة رقم 26 التي يتأهل فيها منتخب مصر في تاريخه إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا، علمًا بأن الفراعنة هم أكثر من توجوا بلقب بطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب.

منتخب مصر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023

تأهل منتخب مصر رسميًا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 بعد الفوز على منتخب غينيا بثنائية مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما اليوم.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره غينيا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الكبير لمراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبدالمنعم - محمد هاني - محمد حمدي - علي جبر.

الوسط: محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - مروان عطية.

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

بينما بدأ منتخب غينيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: إبراهيم كوني

الدفاع: أنتوين كونتي - مختار دياخابي - سيدو سو - اسياجا سيلا

الوسط: أمادو دياوارا - نابي كيتا - الياكس موريبا

الهجوم: فرنسوا كامانو - مورجان جيلافوجي - سيرهو جيراسي.

تقدم منتخب غينيا في المبارة بهدف في الدقيقة 26 سجله اللاعب سيرهو غيراسي، ثم تمكن منتخب مصر من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق النجم محمود حسن تريزيجية من صناعة محمد صلاح.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة جاء هدف التقدم للفراعنة بأقدام النجم مصطفى محمد من تسديدة قوية، ليمنح الفراعنة التقدم لأول مرة في المباراة بعدما كانت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذا الانتصار تربع منتخب مصر على صدرة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وهزيمة، بينما بقي منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويتواجد منتخبي ماولاي واثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط لكل منهما.