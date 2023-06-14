الموت يُغيب الأميرة هناء بن عبد العزيز أل سعود

توفيت الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

وحسب الديوان الملكي السعودي، فأنه سيصلى عليها يوم غدٍ الخميس، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة.

تعد الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، زوجة الأمير فيصل بن مقرن، وشقيقة الأمير محمد بن خالد، والأمير بندر بن خالد ووالدة الأميرة نورة، والعنود، ولولوه.

ومن المقرر أن يوارى الجثمان الثرى في مقبرة القريقري بجدة، ويتقبل العزاء في منزل والدها الأمير عبدالله بن خالد بحي التحلية في جدة.