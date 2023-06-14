الصراع السوداني يتصاعد والجيش يستعين بالمقاتلات الحربية.. فيديو

قال محمد إبراهيم مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن القوات المسلحة السودانية عملت على التوسع والانتشار في عدد كبير من المناطق، فضلًا عن المداهمات للمنازل في الجنوب للقبض على أفراد "الدعم السريع".

وأضاف "إبراهيم" أن هناك تحليقًا مكثفًا لطائرات الجيش السوداني الذي يجوب سماء الخرطوم بالإضافة لسماع أصوات انفجارات ورصاص في مناطق مختلفة وبشكل متقطع.

وأكد مراسل "القاهرة "الإخبارية" أن المواجهات بدأت تتسع رقعتها إذ وصلت لعدد كبير من أحياء الخرطوم، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي يقوم الجيش السوداني بعمليات تمشيط في الشوارع والأحياء للقبض على العناصر التابعة للدعم السريع.

وذكر إبراهيم، أن اليوم شهد استهدافًا واسعًا للمرتكزات التي تتبع الدعم السريع، وأن الجديد هو قيام الجيش بالهجوم بدلًا من الدفاع، لافتًا إلى أن الوضع الخطير في ولاية غرب دارفور حيث مدينة الجنينة التي تشهد أوضاعًا إنسانيةً صعبة، حيث أكدت الكوادر الطبية أن الوضع الصحي يعاني من الانهيار وأن هناك كارثة في تلك المنطقة.

قصف مواقع الدعم السريع

فيما قال عثمان الجندي مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن الجيش يقصف للمرة الأولى بعض المواقع التابعة للدعم السريع في منطقة شمال كردفان، بشارع الوادي، والمنطقة القريبة من كلية التربية جامعة الخرطوم.

وأضاف خلال رسالته على الهواء، أن منطقة فرع الوادي كانت منذ بداية الحرب وحتى قبل سبع أيام دون أي معارك بين الجانبين، وأهمية هذا الشارع أنه به منطقة وادي سيدنا العسكرية التي بها أكبر قاعدة عسكرية بالسودان،

وأوضح أن أول أمس كانت هنالك أيضا معركة بين الجيش والدعم السريع قريبا من هذه المنطقة في حي الروضة في شارع الوادي جنوب المنطقة العسكرية، عندما أتت قوات من الدعم السريع لموقف الباصات وحاولت نهب الركاب المسافرين.