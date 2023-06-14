تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر أمام غينيا في الشوط الأول

سجل منتخب مصر هدف التعادل مع نظيره غينيا ، في المباراة التي تجمع بينهما الأن ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا

هدف تريزيجيه

سجل الهدف اللاعب محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول ، بعد ان انفرد بمرمي منتخب غينيا ويسجل كرة أرضية سكنت الشباك

يذكر أن أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غينيا في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبدالمنعم - محمد هاني - محمد حمدي - علي جبر.

الوسط: محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - مروان عطية.

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويبحث المنتخب المصري للانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة، حيث يتقاسم المنتخب الغيني الصدارة مع الفراعنة وكل منهما لديه 9 نقاط، لكن رفاق محمد صلاح يتفوقون بفارق الأهداف.

مصر تبحث عن تأكيد التفوق التاريخي أمام غينيا:

يبحث المنتخب المصري عن تأكيد التفوق التاريخي أمام نظيره الغيني خلال مواجهة اليوم، حيث تواجه الثنائي في 9 مباريات، 6 منهم رسمية و3 ودية.

نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في 5 مواجهات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وخسر الفراعنة مواجهة واحدة.

بينما على صعيد الفوز الأكبر بين المنتخبين، فقد حقق المنتخب المصري الفوز بنتيجة 4/1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية في 1970.

جاءت أهداف منتخب الساجدين عن طريق علي أبو جريشة هدفين، وطه بصري وحسن الشاذلي لكل منهما هدف واحد.

بينما رد منتخب غينيا اعتباره بالفوز على المصري برباعية مقابل هدفين في بطولة الكان لعام 1976، لكن عاد الفراعنة وحققوا الفوز بنفس النتيجة 4/2، في 2013، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل.

حيث جاءت الأهداف عن طريق الرباعي محمد أبو تريكة وحسام غالي ومحمد صلاح وعمرو ذكي.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب من هذه المجموعة، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بعدما نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف المباراة الوحيد.