الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 5.25% للمرة الأولى منذ 2022

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي الأمريكي، تثبيت سعر الفائدة، عند 5.25% وذلك بعد تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، ليوقف عمليات الزيادة المستمرة منذ عدة أشهر، ليتوافق مع توقعات الأسواق.

وتابع الفيدرالى فى بيان له أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وسنواصل العمل على إعادتها إلى مستوياتها.

وأشار البنك الأمريكي إلى إمكانية رفع الفائدة مرتين قبل نهاية العام.

وثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة الأمريكية عند 5% و5.25% على التوالي، لتثبت معدلات الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوى منذ 2007 قبل الأزمة المصرفية العالمية، التي حصلت بسبب انهيار بنوك أمريكية مثلما حدث الأيام الماضية.

وكانت توقعات الأسواق تشير الاحتياطي الفيدرالي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، وفقًا لما نقلته "Yahoo Finance".

واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية في نطاق محدود، بفعل تراجع الدولار، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 لمستوى 2280 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8 دولارات، لتسجل مستوى 1950 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2606 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1954 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1520 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18240 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2285 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 12 دولارًا حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1954 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1942 دولارًا.

في حين أظهرت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين زيادة طفيفة خلال شهر مايو مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مما يعزز التوقعات بأن يثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء.