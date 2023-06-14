30 دقيقة.. غينيا يواصل تقدمه ومحمد صلاح يهدر فرصة التعادل

حافظ منتخب غينيا على تقدمه بهدف دون رد أمام منتخب مصر في المباراة التي تستضيفها مدينة مراكش ضمن منافسات بطولة كأس أمم افريقيا.

جاءت أحداث الـ 30 دقيقة الأولى خالية من الفرص على كلا المرميين، رغم السيطرة النسبية للفراعنة على وسط الملعب.

وشاب أداب الفريقين الحذر الدفاعي بشكل واضح وقوة الإإلتحامات التي أدت لإصابة عمر مرموش في الدقائق الأولى من عمر المواجهة ليدفع روي فيتوريا بمحمود تريزيجيه بدلاً منه.

حاول منتخب مصر الوصول لمرمى غينيا من خلال تحركات الثنائي زيزو ومحمد صلاح الا أن المنتخب افتقد للدقة في اللمسة الأخير بالثلث الهجومي.

وفي الدقيقة 26 نجح المنتخب الغيني من جملة رائعة على الرواق الأيسر في تسجيل هدف التقدم في شباك محمد الشناوي.

وكاد محمد صلاح أن يدرك التعادل بعد دقيقة واحدة الا أنه اهدر فرصة محققة أمام المرمى بغرابة.

تشكيل منتخب مصر امام غينيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبدالمنعم - محمد هاني - محمد حمدي - علي جبر.

الوسط: محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - مروان عطية.

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

تشكيل غينيا في مواجهة منتخب مصر

حراسة المرمى: إبراهيم كوني

الدفاع: أنتوين كونتي، مختار دياخابي، سيدو سو، اسياجا سيلا

الوسط: أمادو دياوارا، نابي كيتا، الياكس موريبا

الهجوم: فرنسوا كامانو، مورجان جيلافوجي، سيرهو جيراسي.

ويقود تشكيل غينيا نابي كيتا لاعب ليفربول السابق أمام منتخب مصر في اللقاء الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.