تمهيد وتسويه الشوارع الرئيسية بأبو مناع غرب دشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بقيادة حمادة الجيلاني رئيس قرية ابو مناع غرب، اليوم الأربعاء، حملة أعمال مسح وتمهيد لشوارع الرئيسية والفرعية بقرية أبو مناع غرب، وذلك وبواسطة معدات الوحدة المحلية اللوادر تيسيراً للحركة المرورية على المواطنين.

وذلك فى إطار سعى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، لتذليل كافة العقبات، لسرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وخلق طرق مرورية ميسرة أمام حركة المواطنين.

وأكد حماده الجيلاني، أن حملة اليوم أسفرت على تسويه وتمهيد طريق الفاويه ،الجحاريد والطرق والفرعية التي تعوقوا الحركة المرورية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واستمرارا للأعمال التى تتم على أرض الواقع والتى تستهدف صالح المواطنين والتيسير عليهم مؤكدًا بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين وسرعة الاستجابة لاى شكوى او مطلب لاى مواطن طالما يصب فى المصلحة العامة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء المراكز والمدن لسير العمل وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.