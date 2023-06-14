مسابقة بحثية تحت شعار "كيفية إدارة الوقت" بمركز شباب أبو حمودي بقنا

نظم مركز شباب أبو حمودي، التابع لإدارة شباب مركز أبو تشت شمال محافظة قنا، اليوم الاربعاء، مسابقة بحثية تحت شعار( كيفية إدارة الوقت ) بمركز شباب ابوحمودي، وذلك ضمن خطة النشاط بمركز الشباب.

من جهته أكد الدكتور عمر علي موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الوقت وكيفية استغلاله.

وأشار محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، إلى وعي الطلائع والشباب باستثمار الوقت، وأضاف أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام ادارة شباب ابوتشت علي اهمية، الوقت وعمل خطة عمل وعدم اهدارالوقت.

وأوضحت أمل محمد مديرة مركزشباب ابوحمودي ان هذا المشروع، يأتى ضمن خطة نشاط المركز وضمن الفئة العمرية طلائع.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، والدكتور عمر علي موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام الإدارة.