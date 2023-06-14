أمن القاهرة يكشف لغز وفاة طالب طب.. مروحة سقف وحبل

شنق نفسه بحبل في جنش المروحة ..تفاصيل أنتحار طالب الطب في دار السلام

أقدم طالب عشريني بطب الأسنان، على إنهاء حياته، حيث عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة الطالب بكلية طب الأسنان داخل شقة بمنطقة دار السلام، وبعمل التحريات تبين أنه أقدم على إنهاء حياته لمروره بضائقة نفسية.

تفاصيل وفاة طالب الطب في دار السلام

كانت البداية بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا مفاده وجود وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة طالب فى بداية العشرينيات من العمر وتبين أنه طالب فى كلية الطب، وعثر عليه مُعلق فى جنش المروحة بصالة المنزل.

وتبين بإجراء التحريات أنه أقدم على إنهاء حياته والتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية فى الأونة الأخيرة.

وأضافت التحريات ان المتوفى فى يوم الواقعة قام بتثبيت حبل غسيل بجنش المروحة بالصالة واعتلاء كرسي ودفعه بقدميه؛ ما أدى إلي وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق، أوضح «مركز الأزهر» العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

وصرح "مركز الأزهر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قال الشاطبي: «فقد اتفقت الأمة -بل سائر الملل- علىٰ أنَّ الشَّريعة وُضعت للمحافظة علىٰ الضروريات الخمس -وهي: الدِّين، والنَّفس، والنَّسل، والمال، والعقل- وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليلٍ معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل عُلمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلةٍ لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلىٰ شيء معين لوجب عادة تعيينه» [الموافقات للشاطبي].

وأضاف “مركز الفتوي ”أن بذل الوسع في حفظ النفس مطلوب، ولو وصل الأمر في حالة الاضطرار إلىٰ مواقعة محرم ليبقي المرء علىٰ نفسه، ويحفظها من الهلاك، قائلًا: ومن العجيب أن يصل الحال بإنسان أن ينهي حياته بيده، وكأنها ملك خالص له، وكأن الموت سينهي معاناته ويريحه من كل مشاكله، ولا يخفىٰ علىٰ كل ذي عقل أن هذا الظنّ خاطئ بيِّن الخطأ؛ فالله سبحانه وتعالىٰ خلقنا واستعمرنا في الأرض، وأعلمنا أن الدنيا دار عناء وابتلاء.