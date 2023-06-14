سقوط طفل من الطابق الثاني بمنزل في المقطم

لقي طفل حتفه ، إثر سقوطه من شرفة شقة أسرته بالطابق الثاني بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد رجحت التحريات الأولية، أن الطفل اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني أثناء اللهو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط طفل في المقطم

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و تبين بالفحص العثور على جثة طفل يبلغ من العمر عاميين، مصاب بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة الطفل ، قالوا إنه سقط من الطابق الثاني أثناء تواجده بشرفة الشقة، وأنه كان يلهو في الشرفة اختل توازنه وسقط من الشرفة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته ، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

1500 جنيه وراء مقتل عامل السلام

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عامل قتل صديقة طعنًا بسلاح أبيض "السكين"، وذلك بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط الجمعية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة .

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة على أحد المقاهي بدائرة القسم مما أسفر عن سقوط قتيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بطعنة فى صدره، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي الوقت ذاته ؛ استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وانه اثناء تواجدهم على المقهى نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط الجمعية، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل صديقة بطعنة بالسكيم مما اسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة ،التحقيق.