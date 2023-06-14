جنون اللحوم

«اللى مامعهوش.. ما يلزموش»

يطلق المصريون على عيد الأضحى المبارك «عيد اللحمة»، فالعيد يبدأ الاستعداد له مبكرًا بشراء الأضاحى، ورصد ميزانيات لشراء اللحوم المذبوحة فى الأسر التى لا تستطيع شراء الأضاحى.

ويختلف العيد هذا العام عن الأعوام السابقة فى أسعار اللحوم التى قفزت إلى مستويات قياسية، وما صاحبها من ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات تاريخية.

وربما تفرض الأسعار على المستهلكين سياسة ترشيد الاستهلاك، والتحول نحو بدائل اللحوم الحمراء إلى الدواجن والأسماك فى الأيام العادية.. لكن ماذا عن عيد الأضحى هذا العام؟

أصحاب محال الجزارة رفعوا شعار «اللى مامعهوش مايلزموش»، مبررين رفع الأسعار للحوم المذبوحة أسعار الكيلو القائم من الأضحيات سواء كانت «عجول بقرى أو جاموسى أو خرفان» والتى وصلت هذا العام لحد غير مسبوق بسبب ارتفاع الأعلاف.

وتختلف أسعار كيلو اللحوم حسب المنطقة، ومن محل لآخر، لتتراوح بين 320 جنيها للكيلو إلى 400 جنيه للحوم البلدية، والسودانية تبدأ من 250 جنيها لـ300 جنيه للكيلو.

وبين رغبة المواطنين فى شراء الأضحيات، وارتفاع أسعارها، لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدى، خاصة قبل أيام من دخول أيام عيد الأضحى، وعقدت العزم لمواجهة تلك الأزمة بطرق شتى.

وقامت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بالاستعداد لعيد الأضحى بضخ لحوم بالمجمعات الاستهلاكية، وشوادرها البالغة 39 شادراً بسعر 195 جنيها للكيلو.

وتعمل منافذ وزارة التموين أول وثانى وثالث أيام العيد، إذ يتم ضخ 1500 رأس ماشية بعد ذبحها يوميا وبيعها بمنافذ الوزارة، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق الأخرى، ومحال الجزارة.

وواجهت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحى، والاستعداد للعيد بطرح اللحوم المذبوح بجميع منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية منها الثابتة والمتحركة سعر 225 جنيها للكيلو البلدى.

كما قامت الوزارة ممثلة فى قطاع الإنتاج الحيوانى بطرح أضاحى بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالأسواق المحلية، ويصل كيلو القائم فى العجل الجاموسى إلى 125 جنيها، والعجل البقرى إلى 140 جنيها، أما كيلو اللحم فى الخروف فيصل لـ155 جنيها.

حجز الأضحية يتم عن طريق التوجه لقطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة بمنطقة الدقى، والحجز يتم عن طريق الدفع بـ«فيزا».

ومن جانبها، اشتكت سماح عبدالرحمن موظفة، من زيادة أسعار السلع لحد غير معقول، والتى وصفتها بأنها فاقت دخول الأسرة المصرية التى لا تتماشى مع موجة التضخم الكبيرة التى تشهدها البلاد، مضيفة أنها وزوجها يعانون الأمرين طوال الشهر.

أضافت أنها حتى الآن لم تستعد لعيد الأضحى كما كان فى السنوات الماضية، عندما كانت تشترى كل مستلزمات المنزل قبل دخول العيد بسبب أن المرتب لا يكفى الاحتياجات.

وأردفت أنها ستقوم بشراء نصف ما كانت تقوم بشرائه من لحوم فى السنوات الماضية، إذ إن كيلو اللحوم يباع بمحال الجزارة فى منطقة فيصل بالجيزة بـ400 جنيه، ومرتبها ومرتب زوجها لا يكفى لشراء نفس الكمية التى كانوا يشترونها فى السابق.

ولفتت «سماح» إلى أن ارتفاع الأسعار طال حتى منافذ البيع الحكومية، وأصبح فارق السعر لا يتخطى الـ3 جنيهات وهو ما جعل كثيرا من المستهلكين يفضلون الشراء من المحال التجارية، خصوصا أن المنافذ الحكومية تبعد كثيرا عن محل السكن.

وقال رمضان حسين عامل، إن غلاء الأسعار أثر عليه وجعله عاجزًا فى تحقيق متطلبات أسرته، مضيفاً أن السنوات الماضية مثل هذه الأيام كان يتشارك هو وأقاربه فى شراء أضحية لم يكن يتخطى سعرها الـ15 ألف جنيه.

وأضاف «رمضان» أن أسعار كيلو اللحوم تخطى الـ350 جنيها بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، وهو ما يجعله يقوم بشراء ربع الكمية مقارنة بالأعوام الماضية، لإدخال السرور على الأسرة، مشيرا إلى أنه منذ غلاء أسعار اللحوم لم يقم بشرائها ويفضل الدواجن كبديل للبروتين.

ورد الحاج أحمد ضاحى صاحب محل الجزارة بمنطقة بولاق الدكرور على من يتهمون الجزارين بأنهم السبب فى ارتفاع أسعار اللحوم، قائلا إن غلاء الأعلاف تسبب فى رفع أسعار المواشى، حيث تخطى سعر الطن منه 30 ألف جنيه.

وأضاف أن تربية المواشى فى الوقت الحالى أصبحت صعبة، حيث يأكل العجل سواء كان «جاموسى - بقرى» بحوالى 160 جنيها يوميا، وهو ما ساهم فى ارتفاع سعر الكيلو الواحد.

ولفت صاحب محل الجزارة إلى أن هناك مواطنين يتفهمون الأزمة ولا يجادلون فى الأسعار عكس آخرين، وتبدأ أسعار اللحوم البلدية من 350 جنيها وحتى 400 جنيه، قائلا: «اللى مامعهوش ما يلزموش».

وتوقع صاحب محل الجزارة أن يكون الإقبال هذا العام على شراء اللحوم والأضاحى ضعيفاً مقارنة بالسنوات الماضية، قائلا: «الأوزان عندى تبدأ من ربع كيلو وما يزيد».

وقال أحمد العدوى صاحب محل جزارة، إن أسعار الأضاحى ارتفعت هذا العام بسبب غلاء مستلزمات الأعلاف، وهو ما جعل سعر القائم من العجل الجاموسى يتخطى 145 جنيها، والخرفان سجل 170 جنيها.

وأضاف أن اللحوم السودانية أصبحت البديل للحوم البلدية التى تخطت 350 جنيهاً، ولحومها قريبة من البلدية وسعرها 250 جنيهاً.