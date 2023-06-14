تجار العملة يلتهمون تحويلات العاملين بالخارج

أدت الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر والعالم إلى تراجع تحويلات العاملين بالخارج والتى تعد من أهم عناصر دعم الاقتصاد المصرى، وتمثل 7% من إجمالى الناتج المحلى.

وأسهم نقص أفرع البنوك فى كثير من البلدان العربية والأوروبية، ووجود الوسطاء وتجار العملة فى هذا التراجع، الأمر الذى جعل الخبراء يطالبون بضرورة وضع محفزات لجذب مدخرات العاملين بالخارج.

وكشفت بيانات البنك المركزى عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022.

وبحسب بيانات البنك، وصلت تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من عام 2022-2023 إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وتوقع صندوق النقد الدولى فى بداية العام الحالى ارتفاعاً تدريجياً لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 5 سنوات مالية مقبلة. كما توقع الصندوق ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بحلول 2028 إلى 41.9 مليار دولار، بزيادة 23% تقترب من 8 مليارات دولار.

ويرى بعض المحللين أن تراجع التحويلات أدى للحد من تحسن عجز الميزان التجارى لمصر والذى سجل 1.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 7.8 مليار دولار فى الفترة نفسها العام المالى الماضى.

وما زالت مصر تعانى من صعوبة توفير العملات الأجنبية رغم الجهود المبذولة من الدولة بتقديم العديد من الحوافز لزيادة تحويلات المغتربين، وفى ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، طرحت البنوك الشهادات الدولارية أمام المصريين العاملين بالخارج لاستثمار مدخراتهم فى شهادات مرتفعة العائد، إلا أنها لم تحقق المرجو منها.

كما خالفت مبادرة السيارات التوقعات أيضاً نتيجة لوجود بعض التحفظات عليها، ولم تحقق سوى 415 مليون دولار نظير 84 ألف وديعة من إجمالى 185 ألفاً من المسجلين على البوابة الإلكترونية.

ويرى المهندس إسماعيل أحمد على رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج أن العالم يشهد حالة اقتصادية سيئة، وهناك حالة خوف لدى البعض نتيجة ارتفاع سعر الدولار المضاربات فى الأسواق، لذا تراجعت تحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن الروتين فى البنوك المصرية، وعدم وجود فروع فى العديد من الولايات البعيدة عن مناطق العمل حيث تكون هناك صعوبة فى الذهاب للبنوك، مما يترتب عليه ظهور الوسطاء الذين يقومون بأخذ الأموال من العامل المصرى وتحويلها بطريقتهم فى نفس اللحظة لذويهم فى مصر مقابل الحصول على نسبة من الأموال وهذا يتم بعيدا عن القنوات الشرعية، لذا نطالب بزيادة أفرع البنوك فى البلدان كبيرة المساحة..

ومن ناحية أخرى كنا نتوقع أن تسهم مبادرة السيارات فى إدخال 7 مليارات دولار للبلاد لكن شروطها القاسية لم تحقق المرجو منها، ونطالب بإعادة المبادرة مع تجنب الشروط السلبية التى وضعت.

وتوقع المهندس إسماعيل أن تعاود تحويلات العاملين بالخارج فى الارتفاع مجددا فى الربع الثالث من العام الحالى نتيجة حملات التوعية وعودة المغتربين لقضاء الإجازات فى مصر.