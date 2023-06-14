جهود مكثفة لحل لغز العثور علي جثة فتاة متحلله وبجوارها والدتها بالدقي

تباشر نيابة الجيزة، التحقيقات حول وفاة فتاة عشرينية عثر عليها متحللة منذ ٥ أيام داخل شقتها في ظروف غامضة بمنطقة الدقي، وبجوارها أمها العجوز مغشيا عليها، كما امرت النيابة باستدعاء جيران ، الفتاة للاستماع لأقوالهم في الحادث.

وقد رجحت التحريات الأولية؛ أن جثة فتاة الدقي، لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وكانت والدتها ملقاة إلى جوارها وتبلغ من العمر نحو ٦٠ عاما، مازالت على قيد الحياة، ورجحت عدم وجود شبهة جنائية، وأن السبب تناولهما وجبة طعام فاسدة.

وتعود تفاصيل الواقعة ، بانبعاث رائحة كريهة من شقة بأحد العقارات في الدقي، وبإبلاغ قاطنيه للشرطة حضرت إلى المكان وعثرت على جثة فتاة متحللة، وكان إلى جوارها أمها “العجوز” مغشيا عليها.

تفاصيل العثور علي جثة فتاة متحللة بالدقي

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود حالة وفاة داخل شقة بمنطقة الدقى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة فتاة عمرها 25 عاما متحللة وبحوارها أمها عمرها 60 عاما فى حالة إغماء تام.

وتبين من التحريات ، أن وفاة الفتاة مر عليها أكثر من 5 أيام، كما أن الأم مريضة، وتم نقلها فى حالة إغماء تام إلى مستشفى أم المصريين لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات وفاة الفتاة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها.

سقوط شخص من أعلي عقار بالدقى

كما عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، علي جثة شاب سقط من أعلي عقار سكنى فى ظروف غامضة بمنطقة داير الناحية ، بدائرة قسم شرطة الدقى .

البداية كانت تلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة مفاده بوجود شخص متوفى بأحد شوارع بدائرة قسم الدقى ، وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة وبالفحص عثر علي جثة شخص وتبين سقوطه من أعلي عقار ، وتم نقل الجثة إلي مستشفى امبابة العام

وفي الوقت ذاته ، استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان ، للوقوف علي ملابسات الواقعة ، وقام فريق آخر بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ، لتفريغها وكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.