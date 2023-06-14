المغرب يطير إلي جوهانسبورج لمواجهة جنوب أفريقيا بتصفيات كأس الأمم

يستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره جنوب أفريقيا في اللقاء الذي يجمع بينهما السبت المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وأجرى منتخب المغرب الأول لكرة القدم، الأربعاء، مرانه الأخير قبل التوجه إلى جوهانسبورج استعدادا لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، السبت، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

أجرى منتخب المغرب الأول لكرة القدم، الأربعاء، مرانه الأخير قبل التوجه إلى جوهانسبورج استعدادا لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، السبت، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وشهدت الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب محمد السادس، مشاركة كل من وليد شديرة مهاجم فريق باري الإيطالي، ورشيد غانيمي حارس مرمى فريق سريع واد زم.

وغادرت بعثة المنتخب المغربي عقب نهاية الحصة التدريبية الأخيرة إلى جنوب إفريقيا.

يذكر أن ضمن منتخب المغرب تأهله إلى نهائيات القارية بعد احتلاله صدارة المجموعة 11 برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين، متبوعا بمنتحب جنوب إفريقيا بأربع نقاط، فالمنتخب الليبيري بنقطة واحدة.

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا

ومن المقرر ان يواجه منتخب المغرب نظيره جنوب أفريقيا السبت المقبل، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن بتصفيات أمم أفريقيا المرهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتبدأ مباراة المغرب و جنوب أفريقيا السبت المقبل، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية، و الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

يذكر أن تعادل منتخب المغرب مع نظيره الرأس الأخضر سلبيا خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي على ملعب "المجمع الرياضي مولاي عبد الله" وديا، في إطار استعدادات أسود الأطلسي لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024.

شهدت المباراة حضور عدد جماهيري كبير للاحتفال بالمنتخب الذي سبق أن حقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم الماضية التي استضافتها قطر.

وبعد ودية الرأس الأخضر يتنقل منتخب المغرب إلى جنوب أفريقيا لملاقاة “البافانا بافانا”، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم، يوم السبت 17 يونيو الجاري؛ علما أن المغاربة ضمنوا بطاقة التأهل مسبقا.

وانضم الثلاثي المتوج أوروبيا إلى صفوف أسود الأطلس، حيث حضر للمعسكر ثنائي إشبيلية، المتوج بلقب الدوري الأوروبي، ياسين بونو ويوسف النصيري، وكذلك نايف أكرد الذي فاز بلقب دوري المؤتمر مع وست هام، على حساب فيورنتينا الذي يضم بين صفوفه سفيان أمرابط.

كما انضم حكيم زياش نجم تشيلسي، لمعسكر الأسود في وقت مبكر، واستقبل بقية زملائه وسط أجواء من المرح والدعابة.

وغاب ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي عن التدريبات الأخيرة، كما غاب الظهير الأيسر آدم ماسينا بداعي الإصابة.