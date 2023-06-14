إنتل تطلق وحدتيّ معالجة الرسومات Intel Arc Pro A60 وIntel Arc Pro A60M

أعلنت إنتل عن إطلاق Intel® Arc™ Pro A60 وIntel® Arc™ Pro A60M كأحدث الإضافات إلى سلسلة Intel® Arc™ Pro A-series الاحترافية من وحدات معالجة الرسومات. وتشكل المنتجات الجديدة خطوة مهمة للارتقاء بمستويات الأداء التي توفرها عائلة Intel Arc Pro، حيث تم تصميمها بعناية لتناسب مستخدمي محطات العمل المحترفين مع ذاكرة فيديو (VRAM) تبلغ 12 جيجابايت وتدعم أربع شاشات بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) وتقنية ®Dolby Vision. وتجمع وحدة معالجة الرسومات Intel® Arc™ Pro A60 بين مزايا أجهزة تتبع الأشعة المدمجة وتقنيات تسريع الرسومات وإمكانات تعلم الآلة، كما توفر إطارات عرض انسيابية وأحدث التقنيات البصرية وقدرات صناعة المحتوى ضمن منفذ تقليدي واحد.

أهمية المنتج: توفر الرسومات الخاصة بسلسلة Intel Arc Pro A-series خيارات جديدة لوحدات معالجة الرسومات في محطات العمل. وبالمقارنة مع منتجات Intel Arc Pro الحالية، توفر Intel Arc Pro A60 وIntel Arc Pro A60M ضعف عدد خطوط منافذ الملحقات الإضافية السريعة مع 16 خطاً، وضعف عرض نطاق الذاكرة مع 384 جيجابايت في الثانية، وضعف عدد محركات AI Xe Matrix Extensions (XMX) مع 256 محركاً، وضعف عدد وحدات تتبع الأشعة مع 16 وحدة. كما تتميز بدعم كامل لبرامج وتقنيات تشفير وفك تشفير الوسائط، بما فيها برنامج AV1. وتسهم هذه المزايا في جعل وحدات معالجة الرسومات Intel Arc Pro مثالية لبرمجيات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAD/CAM)، بالإضافة إلى المهام المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومعالجة الوسائط في بيئات العمل المخصصة. ويتم دعم وحدات معالجة الرسومات Intel Arc Pro بإصدارات فصلية من برامج التشغيل لتحسين الأداء بصورة دورية وتلبية متطلبات اعتماد مزودي البرمجيات المستقلين من خلال توفير تطبيقات محطات العمل الرائدة المستخدمة في قطاعات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء والتصميم والصناعة، مثل برامج:

Autodesk 3ds Max

Autodesk AutoCAD

Autodesk Fusion 360

Autodesk Inventor

Autodesk Maya

Bentley MicroStation

Dassault Systèmes SOLIDWORKS

Nemetscheck VectorWorks

PTC Creo

Siemens NX

Siemens Solid Edge

ويتم تحسين وحدات معالجة الرسومات الخاصة بمحطات عمل إنتل لتناسب تطبيقات الوسائط والترفيه مثل Blender، بالإضافة إلى تشغيل مكتبات العرض وتتبع الأشعة في مجموعة أدوات المعالجة البرمجية والمرئية من إنتل (Intel® oneAPI)، بما يوفر تجارب بصرية عالية الأداء والدقة على نطاق واسع.

التوافر: تتوفر وحدات معالجة الرسومات Intel Arc Pro A60 والمخصصة لحواسيب محطات العمل لدى موزعي إنتل المعتمدين خلال الأسابيع القادمة، فيما تتوفر وحدات معالجة الرسومات Intel Arc Pro A60M والمخصصة للأنظمة المتنقلة لدى شركائنا من مصنعي المعدات الأصلية خلال الأشهر القادمة. كما توفر شركة إتش بي حالياً تصاميم إضافية من محطات العمل التي تشتمل على وحدات معالجة الرسومات Intel Arc Pro A40. ومن المتوقع أن توفر ديل ولينوفو هذه التصاميم خلال الربع الثالث من العام الحالي. ويتوافق استخدام مجموعة وحدات معالجة الرسومات Intel Arc Pro مع حواسيب Intel® NUC 13 صغيرة الحجم، والتي توفر معالجات Intel® CoreTM من الجيل الثالث عشر بطاقة تصميم حرارية تبلغ 125 واط. وتأتي منتجات الحواسيب Intel Arc Pro بكفالة محدودة لمدة ثلاث سنوات.