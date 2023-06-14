إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص في قنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في مشاجرة اندلعت بالشوم والعُصِيّ بين طرفين بسبب خلاف على مطب صناعي بقرية حجازة بحرى التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد، بنشوب مشاجرة بالشوم والعُصِيّ بقرية حجازة بقوص، بسبب الخلاف على إنشاء مطب صناعي، ما أدى لإصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.