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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص في قنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في مشاجرة اندلعت بالشوم والعُصِيّ بين طرفين بسبب خلاف على مطب صناعي بقرية حجازة بحرى التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.    

 وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد، بنشوب مشاجرة بالشوم والعُصِيّ  بقرية حجازة  بقوص، بسبب الخلاف على إنشاء مطب صناعي، ما أدى لإصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج، كما تم تحرير  محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

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