شراكة بين جوميا وراية لتطوير سوق الأجهزة المنزلية والالكترونيات

وقّعت راية للتجارة - إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ومنصة جوميا الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية - شراكة استراتيجية – تعد هي الأولى من نوعها - لتعزيز عملياتهما في سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية محلياً وإقليمياً وتوسيع نطاق خدماتهما وقاعدة عملاؤهما.



وانطلاقاً من ريادة الشريكين في مجالات عملهما، تكرّس جوميا وراية إمكاناتهما للتعاون في مجالات التجارة الإلكترونية، والتصدير، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع، بمصر ونيجيريا، إذ تهدف الشراكة إلى توفير الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مُختلف العلامات التجارية المحلية والعالمية بأسعار تنافسية مدعومة بطرق السداد المختلفة؛ كالدفع بالتقسيط، وعبر البطاقات الائتمانية، ونقداً، لتناسب جميع شرائح المجتمع.



أعرب باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة، عن تفاؤله بالشراكة، مشيراً إلى أثرها الإيجابي المُرتقب على السوق وعلى مستوى توسعات الجانبين، وصرح: "تضمن شراكتنا مع منصة جوميا حصول العملاء على الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية الموثوقة والمعتمدة بأسعار تنافسية وبمعايير الجودة العالمية التي تحرص راية على استيفائها في كافة خدماتها ومنتجاتها. كما تتسق الشراكة مع جهودنا لتعزيز عملياتنا في مجال التجارة الإلكترونية، بالتوازي مع خططنا التوسعية الهادفة إلى نشر فروع راية في جميع أنحاء الجمهورية لتكون راية الأقرب دائماً لعملائها".



وأضاف: “منذ أكثر من عِقدين، توطِّد راية شراكاتها مع الشركاء الفاعلين في الأسواق المصرية والعالمية، ومن ثم، نعتز بالتعاون مع جوميا كشركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، لا سيما بالنظر إلى نقاط التلاقي بين الجانبين على أصعدة تحري التميز والالتزام بالجودة والكفاءة على مستوى المنتجات، وعمليات البيع، وخدمات ما بعد البيع".



أعرب هشام الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا في مصر عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع واحدة من كبرى الشركات الوطنية في مصر. وأكد أن هذه الشراكة من شأنها خلق فرص كبيرة للشركات المصرية في القارة الإفريقية وتعزيز تصدير المنتجات الوطنية إلى الخارج. وأضاف أن جوميا تضع العميل دائما نصب أعينها في ظل التطور الكبير الذي تشهده البلاد داخليًا وخارجيًا بهدف خلق بيئة جاذبة لنمو أعمال التجارة الإلكترونية في السوقين المصرية والإفريقية.

وأضاف الجابري: "منذ انطلاقها في مصر منذ 11 عاماً، تسعى جوميا دائما إلى توفير كافة الاحتياجات من سلع ومنتجات لعملائها عبر منصتها الرقمية بهدف التخفيف على العملاء في توفير سلع ومنتجات بأسعار تنافسية وجودة عالمية. والآن تتعاون جوميا مع راية للتجارة على توفير باقة من حلول الشراء بصورة آمنة وسريعة. وتعد الشراكة تجسيداً لجهودنا التي تنطلق من الإيمان بأهمية تصدير المنتجات المحلية وتحفيز البائعين لعرض منتجاتهم وتسويقها في الدول الأجنبية، خاصة في إفريقيا، وكذلك مساهمة من جوميا في توفير العملة الصعبة للبلاد - مما يعود بالنفع على البائعين وأيضا على الدولة المصرية".

وقد بدأت أولى المشروعات المشتركة بين الجانبين بإطلاق متجر راية شوب - ذراع بيع التجزئة لراية للتجارة - على منصة جوميا ليقدِّم للمستهلك تجربة تسوق مميزة للأجهزة المنزلية والإلكترونية على المنصة من خلال راية، مع الاعتماد على جميع الخدمات اللوجستية لشركة جوميا من عمليات مخازن وتوصيل الأجهزة.



واستكمالاً لخطط التعاون الاستراتيجي بين راية وشركة جوميا، تمتد الشراكة على صعيد دولي إفريقي مركزه نيجيريا - التي تشهد حضوراً قوياً للشركتين، إذ بدأت راية أنشطة التوزيع والتجزئة وخدمة ما بعد البيع بنيجيريا منذ عام 2007 بينما بدأت جوميا بدأت تجارتها الإلكترونية بنيجيريا منذ عام 2012.