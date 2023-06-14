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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الحماية المدنية تُخمد حريق شقة سكنية بكمبوند شهير فى الشيخ زايد

صورة من موقع الحريق
صورة من موقع الحريق

سيطرت  قوات الحماية المدنية بالجيزة على  حريق نشب داخل شقة سكنية بكمبوند شهير في مدينة الشيخ زايد دون وقوع أى إصابات.

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إخماد حريق اندلع في شقة بحدائق أكتوبر

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إخماد حريق شقة سكنية في حدائق أكتوبر

حريق شقة بالشيخ زايد 

كانت البداية بتلقي  غرفة عمليات شرطة النجدة بـ مديرية أمن الجيزة ، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بكمبوند شهير بمدينة الشيخ زايد وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وقد فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق ،وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة بالأمس على حريق داخل شقة سكنية فى شارع شبيطة بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى البوابة الأولى فى مدينة حدائق الأهرام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة العمرانية وحدائق الأهرام، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.

اشتعل حريق شقتين سكنية في منطقة بشتيل بأوسيم، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حريق بعقار في منطقة بشتيل بأوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي اشتعل بشقة دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق آخر اشتعل بشقة منطقة الصف، جنوب المحافظة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حرائق بعقارين خلف مساكن زرزارة بالصف، و في منطقة بشتيل بأوسيم، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحرائق التى اشتعلت بالشقق دون إصابات. 

وأجرى رجال المباحث معاينة للشق لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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