ويسترن ديجيتال تكشف عن بطاقة ذاكرة جديدة مخصصة ل Xbox

أطلقت ويسترن ديجيتال بالتعاون مع علامة Xbox بطاقة WD_BLACKC50 الجديدة لزيادة مساحة تخزين أجهزة Xbox وتوفير مجموعة أكثر تنوعاً لحلول تخزين هذه الأجهزة. وتأتي البطاقة الحديثة مع سعة تصل إلى 1 تيرابايت1 لتمنح اللاعبين مساحة أكبر كي يتمكنوا من الاحتفاظ بالمزيد من الألعاب الرائعة والجاهزة للعب. وتستفيد البطاقة من بنية Xbox Velocity التي تتيح تقديم الأداء المذهل الذي يتوقعه اللاعبون من أجهزة Xbox Series X | S.

قالت سوزان بارك، نائبة الرئيس للشراكات الاستراتيجية العالمية لدى شركة ويسترن ديجيتال: "تعتبر أجهزة Xbox من الأساسيات المحبوبة والمفضلة لدى عشاق اللعب في المنازل حول العالم منذ عقود من الزمن. وسيتمكن اللاعبون بفضل بطاقة تخزين WD_BLACKC50 Expansion Card الخاصة بأجهزة Xbox من الاستمرار بالاستمتاع بألعابهم المفضلة عبر المرونة المعززة التي ستمكنهم من التركيز على إنجاز مهامهم وهزيمة أعدائهم".

صُممت بطاقة زيادة مساحة التخزين WD_BLACK C50 بشكل خاص لأجهزةXbox كي تزيد مساحة وحدة التخزين الداخلية في أجهزةXbox Series X|S ولتمنح اللاعبين القدرة على الاحتفاظ بالمزيد من ألعابهم المفضلة والجاهزة للعب دون الحاجة إلى نقلها من وإلى الجهاز. ونظراً لتصميمها الذي يمتلك أسلوب WD_BLACK الجمالي، تأتي بطاقة C50 متناسقة تماماً مع منفذ زيادة مساحة التخزين في أجهزةXbox Series X | S كي يتمكن اللاعبون من وصلها وتشغيلها ببساطة دون الحاجة لفك الجهاز وتركيب البطاقة أو القلق بشأن عدم التوافق.

ولتمكين اللاعبين من الاستمتاع بنطاق خدمة ألعاب Xbox Game Pass Ultimate، سيحصل العملاء عند شراء بطاقة WD_BLACK C50 لأجهزة Xbox أيضاً على نسخة تجريبية لمدة شهر واحد من خدمة Game Pass Ultimate للألعاب الإلكترونية. وستتوفر البطاقة في الشرق الأوسط اعتباراً من شهر يوليو العام الجاري.