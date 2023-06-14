44 مليون ريال عماني تكلفة استثمارات مدينة صحار الصناعية

شهدت مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، نشاطًا ملحوظًا في الحركة الاستثمارية ونموا في عدد من مؤشراتها الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استقبلت 24 طلبا للاستثمار تم توقيع 16 عقدا منها في مختلف الأنشطة الصناعية الخدمية والتجارية بحجم استثمارات بلغ 44 مليون ريال عُماني.



وبلغ إجمالي عدد المشروعات في المدينة الصناعية 375 مشروعًا، بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى 2.2 مليار ريال عُماني، ويعمل بها 13828 موظفًا بنسبة تعمين تبلغ 41.7 بالمائة، في حين بلغت المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 30 مليون متر مربع.



وقال المهندس عبد الله بن أحمد المياسي مدير عام مدينة صحار الصناعية: إن مدائن قطعت شوطًا كبيرًا في إنجاز مشروع تطوير المرحلة السابعة بالمدينة الصناعية، حيث تصل نسبة الإنجاز فيه إلى 95 بالمائة ويتضمن المشروع شبكة طرق بطول 32 كيلومترًا مزودة بأعمدة إنارة وشبكة مياه للشرب وأخرى للصرف الصحي بالإضافة إلى محطة معالجة لمياه الصرف سعة 2000 متر مكعب وشبكة لتصريف الأمطار وجدار حماية من السيول وشبكة للري وخزانين لتزويد المياه بسعة إجمالية تصل إلى 2700 متر مكعب.



وأوضح أن مدائن قامت بطرح مناقصة مشروع دراسة وتقييم المراحل (1-6)، والذي يعنى بدراسة وتقييم البنية الأساسية القائمة ووضع خطط لمعالجة وتطوير الخدمات المقدمة في المراحل من 1 إلى 6 على مساحة تتجاوز 18 مليون متر مربع، إضافة إلى تنفيذ مشروع البوابات الأمنية بهدف رفع كفاءة عمليات الشحن والتفريغ وسلاسل الإمداد من خلال التحكم والمراقبة لدخول وخروج الشاحنات من وإلى المدينة.

وفيما يتعلق بمشروع مجمع البلاستيك، أشار إلى أن المشروع بدأ في استقطاب أحد المشروعات لتصنيع الأكياس بما فيها أكياس بولي ايثيلين والبلاستيك بحجم استثمارات يصل إلى مليونين ريال عُماني على مساحة تقدر بـ 12 ألف متر مربع، مبينًا أن المدينة الصناعية بالتعاون مع مجموعة أوكيو عملت على التسويق للمشروع خارجيًّا من خلال تنظيم زيارات لكبرى الشركات المصنعة للبلاستيك بمختلف دول العالم وتقديم عدة حوافز وامتيازات للاستثمار في هذا المشروع.

وأضاف مدير عام مدينة صحار الصناعية أن المدينة تخطط خلال المرحلة القادمة لإنشاء محطة للخلايا الشمسية بسعة 86 ميجا واط كمرحلة أولى، لمواكبة التحول العالمي للطاقة النظيفة وللمساهمة في تحقيق الحياد الصفري الكربوني لسلطنة عُمان 2050، ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الأول من عام 2025.