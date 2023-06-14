سلطنة عمان تشارك في منتدى منظمة الشفافية الدولي بالقاهرة

شاركت سلطنة عمان ممثلةً في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في منتدى منظمة الشفافية الدولية بعنوان كلنا شركاء في مكافحة الفساد، والذي عقد في القاهرة بتنظيم مشترك بين منظمة الشفافية الدولية وجامعة الدول العربية خلال الفترة 12 وحتى 14 من يونيو الجاري، بمشاركة دولية واسعة من قبل الأجهزة والهيئات الحكومية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني والباحثين.

ويشتمل برنامج المنتدى على عدد من الجلسات الحوارية تتناول عددًا من الموضوعات ومن أبرزها مناقشة سُبل تطوير مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، إلى جانب ضمان اتخاذ القرارات على نحوٍ شمولي وتشاركي على جميع المستويات الوطنية، بالإضافة إلى ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات، وحماية الحريات الأساسية والمبلغين عن المخالفات وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.