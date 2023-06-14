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الأربعاء 14 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وفاة جون سينيور رسام مارفل وسبايدر مان

جون روميتا سينيور
جون روميتا سينيور رسام منشورات مارفل

توفي جون روميتا سينيور رسام منشورات مارفل للشرائط المصوّرة عن 93 عاماً، بعد مسيرة اشتهر خلالها بعمله على "ذي أميزينغ سبايدر مان".

وأعلن ابنه جون روميتا جونيور، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على إنستغرام "توفي والدي جون روميتا بسلام أثناء نومه".

 

وأضاف، "أنه أسطورة في عالم الفن وسيشرفني أن أسير على خطاه لقد كان أعظم إنسان عرفته".

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روميتا سينيور المولود في بروكلين عام 1930، مع ستان لي (1922-2018) الذي شارك في ابتكار عدد من أبطال "مارفل" الخارقين ومنهم سبايدر-مان.

 

عام 2001 قال روميتا سينيور في مقابلة مع مجلة "ألتر إيغو" المتخصصة في الشرائط المصوّرة، إنه لم يكن قد قرأ سبايدر مان قط أو حتى عرف بوجوده، حتى جاء ستان ومعه مجموعة من الألبومات وقال له هل ترغب في تجربة سبايدرمان؟".

 

كما شارك روميتا ستان لي أيضاً في ابتكار "ديرديفيل" (Daredevil)، وهو أول بطل خارق رسمه روميتا سينور لحساب "مارفل"، بحسب المقابلة.

 

وفي عام 2018 توفي ستان لي عن عمر يناهز 95 عاماً، وهو العام نفسه الذي توفي فيه ستيفن ديتكو، المؤلف المشارك في سبايدر مان، عن عمر يناهز 90 عاماً.

 

وعمل روميتو جونيور (55 عاماً) كوالده، على "ذي أميزينغ سبايدر-مان" و"ديرديفيل" وفي مرحلة مبكرة من حياته المهنية، عمل روميتا سينيور أيضاً في دار نشر منافسة هي "دي سي كوميكس".

 

واعتباراً من عام 1938 اشتهر الأبطال الخارقون مع ولادة "سوبرمان" في العدد الأول من "أكشن كوميكس"، وانضم إليه "باتمان" في السنة التالية.

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